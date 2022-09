Spalletti attende Lozano, ma per il Torino ha tre certezze

Gli impegni delle Nazionali sono da sempre i giorni più difficili per gli allenatori, perchè non può avere con se molti calciatori e deve attendere il loro rientro. Nel caso di Spalletti c’è da attendere fino a venerdì il ritorno di Lozano. Il messicano tatticamente è il giocatore che dovrebbe sostituire l’infortunato Politano. Come riporta il CdS però il nordamericano, dopo aver segnato questa notte contro il Perù, dovrà scendere in campo mercoledì contro la Colombia dell’ex azzurro Ospina. Nel frattempo il tecnico di Certaldo ha tre certezze, il recupero di Demme ma niente Torino per l’esterno ex Inter e Sassuolo (Politano) e Osimhen.

La Redazione