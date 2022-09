Salvione, CdS: “Sicuramente club di mezzo mondo saranno pronti a fare follie per Kvara”

Pasquale Salvione, direttore della versione digitale del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di “1 Footbal Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Kvara ha brillato anche con la Georgia: può rappresentare una svolta per il mercato occidentale? “Credo che il calcio sia bello perché è uno sport universale e non conosce estrazioni sociali, le quali possano favorirlo. Ci sono, tuttavia, alcune mode che inducono a determinate scelte. Non ci sono ancora voci di mercato circa top club europei propensi a puntare sul talento georgiano. Si stava parlando dell’interesse dello United per Kim nei giorni passati, ma queste sono notizie che non fanno i conti con la realtà. Sicuramente club di mezzo mondo saranno pronti a fare follie per Kvara. Il Napoli si è rinforzato benissimo con questi due colpi, nonostante la provenienza di questi calciatori da campionati minori rispetto alla Serie A. Questa è la dimostrazione della bravura della società azzurra”.

Ci sono ancora possibilità di vedere Navas al Napoli? “Nel mercato non si esclude mai nulla, ma sembra che il Napoli voglia puntare su Meret. Quest’ultimo sta rispondendo in maniera eccellente sul campo, dimostrando il suo ruolo all’interno della squadra. Escludere il trasferimento del costaricano in azzurro, tuttavia, è impossibile, ma al momento mi sembra fuori luogo che Alex possa ricoprire il ruolo di secondo a partire da gennaio”.

Giudizio sul daspo al tifoso che ha insultato il giornalista napoletano? “Credo che l’episodio si commenti da solo. È un provvedimento adeguato, il quale segue le procedure dell’iter decretato. Ogni considerazione è superflua”.