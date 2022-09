Morrone, ex all. Raspadori: “Quel gol all’Inghilterra è la fotografia di Jack”

Stefano Morrone, allenatore di Giacomo Raspadori nele giovanili del Sassuolo, ora vice allenatore del Frosinone, ha parlato, a Il Mattino, dell’esterno azzurro, e del gol segnato venerdì sera in nazionale contro l’Inghilterra. “Quel gol è la fotografia di Jack. Ma è anche frutto del lavoro che ha saputo portare avanti negli ultimi anni. Non mi stupisce quel gol. Ha lavorato tanto per poter essere decisivo in partita con le qualità che ha“.