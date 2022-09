Mario Rui a Sport Tv: “Il ritorno in Nazionale? Io penso solo al bene della squadra”

Il Portogallo ieri sera per la fase a gironi di Nations League ha affrontato a Praga la Repubblica Ceca e per i lusitani è arrivato il successo per 0-4. Ai microfoni di Sport Tv le parole del terzino sinistro della Nazionale e del Napoli Mario Rui. “Nonostante le difficoltà la squadra non ci ha pensato ed abbiamo raggiunto l’obiettivo della vittoria. La Spagna? Sappiamo che non sarà una partita facile, però la nostra mentalità è quella di vincere e martedì scenderemo in campo con questo intento. Sul ritorno in Nazionale dico che non penso a livello individuale, ma al bene del gruppo. E’ chiaro che se riesco a dare una mano ai miei compagni meglio ancora, per me è un piacere ed un orgoglio. Mi dispiace ovviamente per l’infortunio di Guerrero”.

La Redazione