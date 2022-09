È spuntato a Pompei in queste ore un nuovo murales dedicato al mito di Diego Armando Maradona. L’ex stella argentina del Napoli è raffigurato in maglia Argentina dal connazionale Maximiliano Bagnasco, artista argentino presente in città in queste ore per il Pompei Street Festival.

Bagnasco, tifoso di Maradona da sempre, ha contribuito anche diversi mesi fa alla realizzazione dell’aereo dedicato a Diego in Argentina.

Fonte: mattino.it