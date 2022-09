L. Marchetti (Sky): “Lobo meglio di Jorginho, Di Lorenzo è un mio “Debole” “

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in “MSL-Forza Napoli Sempre”

«Come efficacia in questa squadra, Lobotka è meglio di Jorginho. Il miglior acquisto di Giuntoli potrebbe essere Di Lorenzo. Ma è un mio “debole”. La cosa importante è che stanno funzionando all’interno di un progetto tecnico. Merito di Spalletti e in generale del Napoli. Kvara è stato l’acquisto estivo che ha stupito di più, forse il migliore della Serie A. L’asse di sinistra può ricordare quello di Sarri ma, secondo me, come qualità siamo sotto. Anche se è difficile giudicare perché abbiamo ancora negli occhi giocate straordinarie e quindi se dovessimo paragonare i tre di allora alla situazione odierna, quelli forse avevano qualcosa in più. Dobbiamo dare il tempo ai ragazzi di oggi per dimostrare quello e quanto valgono. Su Kim la clausola rescissoria vale se il calciatore non si trova più bene in un posto. Credo che il Napoli non abbia necessità a prendere un calciatore più esperto di Di Lorenzo. Anche perché quest’ultimo è intoccabile e quindi il sostituto non giocherebbe mai».