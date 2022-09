L’Avellino ancora ko in trasferta, il Latina vince 1-0

Arriva la terza sconfitta consecutiva in trasferta per l’Avellino. Gli irpini cadono di misura (1-0) al “Francioni” di Latina contro la squadra di casa, per effetto del gol subìto da Fabrizi al 42′. Con soli 4 punti ottenuti in 5 gare la classifica inizia ad essere davvero dura per i biancoverdi: soltanto 4 squadre hanno fatto peggio.

Eppure la gara non è partita male con Taurino che conferma in toto l’undici vittorioso contro il Messina ad eccezione di Matera per Franco. Nel primo tempo l’Avellino spreca due clamorose occasioni gol per passare e concretizzare un chiaro predominio. Al 10′ Ceccarelli dal limite dell’area fa partire un missile all’incrocio ma Cardinali mette in angolo con un volo spettacolare, al 36′ invece Ricciardi lancia Russo che si ritrova davanti alla porta al centro dell’area: l’ex messinese però si allunga il pallone e riesce solo a rimediare un corner nello scontro con il portiere in uscita disperata.

Al danno si aggiunge la beffa, a 3 minuti dall’intervallo il Latina passa in vantaggio. Sannipoli dalla destra mette al centro dell’area una palla non troppo eccelsa, Marcone e Aya non si intendono e a Fabrizi non par vero di appoggiare di testa comodamente in rete.

Nella ripresa l’Avellino tenta il recupero del risultato stazionando quasi stabilmente nella metacampo del Latina, l’offensiva irpina però è sterile e non produce grandi occasioni fino al minuto 70′. Casarini raccoglie un rinvio sbilenco degli avversari e dal limite dell’area fa partire un bolide che va a stamparsi sul palo a portiere battuto.

È l’ultimo lampo di una gara che gli irpini forse non meritavano di perdere per quanto visto. A nulla valgono anche i cambi di Taurino, forse tardivi, che arrivano solo a pochi minuti dalla fine: prima al 77′ Tito-Garetto-Gambale per Auriletto-Dall’Oglio-Trotta e poi al 90′ Guadagni per Ceccarelli e Murano per Casarini.

Salvo novità delle prossime ore, la gara casalinga di sabato prossimo col Potenza potrebbe essere un vero e proprio spartiacque stagionale.

LATINA-AVELLINO 1-0 (1-0)

Rete: 42′ Fabrizi

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Giorgini, Esposito; Sannipoli, Tessiore (86′ Riccardi), Amadio; Di Livio (71′ Bordin), Carissoni; Fabrizi, Carletti (77′ Margiotta). Non entrati: Giannini, Tonti, Celli, Cortinovis, Barberini, Di Mino, Rossi. All.: Di Donato.

Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto (77′ Tito); Dall’Oglio (77′ Garetto), Matera, Casarini (90′ Murano); Russo, Trotta (77′ Gambale), Ceccarelli (90′ Guadagni). Non entrati: Pane, Illanes, Franco, Garetto, Maisto, Micovschi, Gambale. All.: Taurino.

Ammoniti: Tessiore, Ceccarelli, Fabrizi, Di Livio, Carissoni, Sannicoli, Matera, Bordin, Carletti, Cardinali.

Angoli: 5-8.

Recupero: 1′ pt, 6′ st.