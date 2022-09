Giacomo Raspadori per Jack un fratello maggiore da emulare!

Il cerbiatto, l’altra sera al Meazza, dunque è uscito davvero dal campo di quadrifoglio, per dirla con Spalletti, facendo la fortuna di questa Italia di Mancini che sembrava aver perso lo stellone, e che di sicuro farà quella del Napoli, sua altra dimensione azzurra. Giacomo Raspadori, 22 anni, “figlio” di un fratello maggiore, Enrico, suo primo dio da emulare nelle vie di Castel Maggiore (fermatosi all’Eccellenza, lasciando eccellere Giac palla al piede), è la risposta. Anche questo ci aveva spiegato qualche giorno fa il signor Luciano, riprendendo la domanda del ct, a corto di attaccanti italiani per il futuro. Giacomino, per quello che si è visto a Milano contro l’Inghilterra, così come nel suo avvio convincente a casa De Laurentiis, rappresenta il meglio fico dello scarno bigoncio italico in fatto di prospetti offensivi. Le sue eclettiche qualità tattiche, le sue indubbie doti tecniche, condensate a San Siro in quella maglia numero 10 ereditata da Insigne e portata in giro per il campo con indubbia maestria, fino all’acuto del gol d’autore, lo hanno promosso non solo uomo del giorno ma anche pedina decisiva del nuovo corso manciniano. È un fatto che dal suo esordio ( 4 giugno 2021) sia lui, con quattro gol (come Barella) il miglior realizzatore di questa Italia. È un fatto che sia stato lui il giocatore che ha concluso a rete più volte (4) verso la porta di Pope. È un fatto che sia l’ultimo napoletano ad aver segnato all’Inghilterra dopo Lorenzino …

Fonte: CdS