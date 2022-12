[Foto] NATIONS LEAGUE – Slovacchia-Bielorussia 1-1, in campo novanta minuti Lobotka, ma “predica” nel deserto

Questo pomeriggio in Serbia si è giocata l’ultima gara della fase a gironi di Nations League tra la Slovacchia e la Bielorussia. Primo tempo davvero avaro di emozioni, con Lobotka che cerca qualche giocata da centrocampo, ma non trova i compagni pronti a ricevere, predicando nel deserto. Gli ospiti però nel recupero passano in vantaggio con Bakhar che sfrutta al meglio un azione da corner. La squadra di Calzona entra meglio nella ripresa e prova a spingere per ottenere il pari. L’1-1 arriva con il colpo di testa di Zrelack che sfrutta al meglio il cross di Hancko. Nel finale Bero supera un paio di avversari e calcia, parata del portiere della Bielorussia. Finisce con un deludente pareggio per la Slovacchia, novanta minuti per Lobotka che a differenza del Napoli, ha fatto più fatica con le geometrie, ma la differenza tecnica, con rispetto parlando è completamente diversa.

Factory della Comunicazione

La Redazione