Dal Torino alla “rivelazione” Udinese, dodici gare in un mese e mezzo

Se l’inizio di stagione poteva sembrare difficili, ricco di gare ed impegni, in confronto al prossimo ciclo di gare, era la “classica” passeggiata di salute. Infatti il Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, dovrà giocare ben dodici partite, compreso le 4 di Champions League. Spiccano su tutte il doppio confronto contro l’Ajax, il Liverpool e in campionato Roma e Atalanta in trasferta. Senza dimenticare le sfide casalinghe contro Torino, Empoli, squadra che lo scorso anno ha preso ben sei punti, il Bologna e alla fine la sorpresa Udinese. Mister Luciano Spalletti dovrà puntare su tutti e 25 giocatori della rosa, compreso i vari Ostigard, Olivera e Ndombele. Si attenderà anche che Politano e Osimhen ritornino abili e arruolati dai rispettivi infortuni. Insomma dodici partite, tutte da vivere d’un fiato.

La Redazione