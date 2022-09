Anguissa dà al Napoli un tocco da Premier

La sensazione era quella – netta -, ma poi domenica a San Siro è arrivata anche la consacrazione. A precisa domanda sulla famosa storia dello spessore e della personalità infilate in valigia dai vari Koulibaly, Mertens e illustri colleghi ormai lontani, Marco Domenichini, vice di Spalletti ma in panchina con il Milan per la squalifica del boss, ha risposto così: «Indubbiamente Anguissa, Frank, riesce a tirare fuori quel qualcosa in più da trasmettere alla squadra». Il leader. Il leader statuario, montagna di muscoli, forza e saggezza: il professore del centrocampo, addirittura rettore magnifico con il Liverpool in Champions, che più passa il tempo e più induce a rispolverare una vecchia domanda rimasta senza risposta: chissà perché la Premier, e i grandi della Premier, se lo siano fatti scappare così pur avendolo a due passi. Già, chissà com’è. Un gigante, lui. Un giocatore super e un centrocampista completo come pochi: il Napoli ha prima pagato 500mila euro per il prestito nel 2021 e poi, a maggio, ha esercitato il diritto di riscatto versando al Fulham 15 milioni. Un affare colossale.

Fonte: CdS