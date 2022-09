UFFICIALE – Napoli-Torino, in vendita i biglietti settore ospiti. Prezzi e modalità

Il Torino Football Club comunica che sono in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti per assistere alla gara Napoli-Torino, in calendario sabato 1 ottobre alle ore 15.00 allo stadio Maradona di Napoli.



– Ingresso: Gate 26. – Prezzo Tagliando: € 35,00 (34+1). Modalità di vendita: punti vendita abilitati Ticketone e web < https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 Inizio Vendite: venerdì 23 settembre 2022 ore 12:00Chiusura Vendite: venerdì 30 settembre 2022 ore 19.00Incedibilità del titoloIngresso: Gate 26. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti

Fonte: torinofc.it