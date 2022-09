Specchia: “Raspadori, calciatore che serviva, Mario Rui un secondo capitano”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: “Raspadori è un giocatore di grandissima qualità, al netto della cura che gli sta riservando Spalletti. Ha dei colpi straordinari, con un’ottima resistenza e sacrificio. E’ un giocatore moderno, va via a destra e sinistra senza problemi. Il Napoli non poteva perdere l’occasione sul mercato, serviva tantissimo un giocatore come Raspadori. Il Napoli è una squadra giovane e che ha grandi obiettivi. Tutti possono crescere di pari passo e portare il gruppo a raggiungere un livello anche più alto di quello raggiunto lo scorso anno. Milan e Napoli sono le due società modello a cui ispirarsi in Serie A e non solo. Spero possano essere il volto di un calcio italiano in ripresa. Anche la Nazionale ha giocato con la stessa filosofia, per quanto un modulo diverso da quello di Pioli o Spalletti. Gli italiani di Milan e Napoli dovranno fare la loro parte anche con Mancini. Mario Rui? Ha una personalità e una sfrontatezza che avrebbe potuto fare anche lui il capitano. E con Di Lorenzo, il Napoli ha davvero due capitani nello spogliatoio. E’ il calciatore che più ha giovato della cura Spalletti, ha ritrovato fiducia e qualità. E poi è molto più attento anche nella fase difensiva, ora non è più una sua debolezza”.