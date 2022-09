Spalletti-rinnovo, Adl ha una strategia ben precisa

Nel periodo a Napoli di Maurizio Sarri, quando si discuteva del rinnovo di contratto, c’era una clausola che se parlava verso la Primavera, con l’aggiunta dei diritti d’immagine. Lo stesso discorso, come riporta la Gazzetta dello Sport, vale per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha firmato per due anni e dopo di esso si valuterà il da farsi. Aurelio De Laurentiis vorrà valutare i risultati della squadra e del suo mister. Se dovessero essere soddisfacenti allora in automatico ci sarà l’opzione per un altro anno, ovvero 2024.

La Redazione