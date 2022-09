SERIE B FEMMINILE – G. Ferrandi (Napoli): “Contro il Trani teniamo alta la guardia”

Sono ventuno le calciatrici convocate da Dimitri Lipoff per l’esordio casalingo stagionale del Napoli Femminile che domani a Cercola alle ore 15 – ingresso gratuito – sfiderà l’Apulia Trani dell’ex Pistolesi. Nell’elenco delle disponibili figura anche l’ultima arrivata Samia Adam ma mister Lipoff ha voluto in gruppo anche Tommey, che sta proseguendo la sua fase riabilitativa, e Tamborini, frenata sin qui da qualche noia muscolare: ” Era importante partire bene – dice Giulia Ferrandi, che a Tavagnacco ha realizzato il primo del gol Napoli Femminile in questo campionato -. Crediamo nel lavoro che stiamo facendo e cerchiamo di trovare la nostra identità partita per partita. Qualche difetto va limato, possiamo crescere tanto ed abbiamo voglia di divertirci e soprattutto di divertire il nostro pubblico che speriamo sia numeroso già contro il Trani. C’è da tenere alta la guardia e confidiamo nel supporto dei tifosi perché giocare qui ha n sapore speciale per tutte noi ed in modo particolare per me che la maglia azzurra l’ho inseguita per anni”.

La partita di domani sarà visibile gratuitamente su Eleven Sports ma anche attraverso il sito ufficiale del Napoli Femminile (al momento in fase di restyling) che in home page condividerà le immagini della piattaforma Eleven Sports.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile