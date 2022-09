SERIE A FEMMINILE – Scontro diretto a Pomigliano per il Como Women

Il Como Women torna in campo questo weekend per una sfida molto delicata ed importante: lo scontro diretto con il Pomigliano. Entrambe le squadre, assieme al Sassuolo, sono ancora ferme a zero punti in campionato e questa giornata il calendario le mette una di fronte all’altra. Il Sassuolo se la vedrà, invece, contro la Juventus, oggi alle 12.30.

La squadra di Sebastian de la Fuente ha trovato pochi giorni fa la prima vittoria stagionale, in Coppa Italia contro l’Arezzo. Proprio in occasione del match contro i toscani l’allenatore del Como ha fatto turnover, per dare la possibilità di rifiatare ad alcune calciatrici, come lui stesso ha dichiarato nel post partita: “Abbiamo avuto modo di ruotare un po’ le giocatrici, avendo giocato spesso le solite nelle ultime gare. Abbiamo speso tante energie oggi e inoltre abbiamo due lunghi viaggi di mezzo.” Per l’allenatore argentino sono comunque tutte disponibili le calciatrici della rosa, eccezion fatta per il capitano Giulia Rizzon, che ha rimediato un cartellino rosso nella partita di domenica scorsa contro la Sampdoria e salterà dunque la gara per squalifica.

Il Pomigliano, dal canto suo, non ha ancora esordito in coppa ed ha disputato in questa stagione solo 3 partite in campionato, tutte concluse con sconfitte. La formazione campana ha inoltre ufficializzato da pochi giorni un ultimo colpo di mercato, portando in Serie A Hawa Sangaré, attaccante classe 2002, ex PSG.

Il programma della squadra lariana prevede la partenza, questo pomeriggio, con un treno alta velocità per Napoli, dove l’arrivo è previsto per le ore 19.00.

La gara, valevole per la quarta giornata di Serie A femminile, è fissata per le ore 12.30 di domenica 25 settembre. La diretta TV sarà su TimVision.

Fonte: Ufficio stampa Como Women Angelo Frusciante