SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Successo in rimonta dell’A.s. Roma. Bene l’A.c. Milan e pari della Juventus

Il sabato di serie A femminile regala un risultato per certi versi insperato. Il Sassuolo che aveva ancora lo zero in classifica, blocca la Juventus sull’1-1, dove per le bianconere non basta la rete della solita Girelli. L’A.s. Roma approfitta del risultato rimontando la Fiorentina per 2-1. Al gol di Catena rispondono Haug e l’ex del match Giacinti. Infine netto successo dell’A.c. Milan per 0-4 sul campo del Parma con la prima rete in campionato della svedese Asslani su tutte.

Fonte: twitter As roma femminile