Salvione, CdS: “Rinnovi Lobotka e Rrhamani? Meritano di vestire ancora la maglia azzurra”

Pasquale Salvione, direttore della versione online del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Giudizio sui possibili rinnovi di Lobotka e Rrhamani? “Credo che le loro prestazioni non siano passate inosservate. Dopo alcune situazioni del passato, il Napoli potrebbe cambiare la gestione dei rinnovi dei propri calciatori e non far arrivare il loro contratto in scadenza. Stranislav ed Amir meritano di vestire ancora la maglia azzurra”.