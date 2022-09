Recupero Politano, il dottor Canonico “ha frenato” la fretta

Lo si dava abile ed arruolato troppo presto, Matteo Politano. Dopo l’infortunio di San Siro, sembrava che “la botta” alla caviglia fosse di facile gestione. La diagnosi strumentale, invece, ha detto altro. E il dottor Canonico, parlando a Kiss Kiss Napoli ha invocato pazienza ed ha frenato sui tempi di recupero del calciatore. «L’infortunio di Politano è doloroso prevede una prognosi di 3 settimane. Poi dipende da come evolve in base alla fisioterapia. La situazione della sua caviglia però migliora giorno per giorno. Sta migliorando molto, vediamo come va da lunedì in poi», dice. Ricordiamo che l’infortunio lo ha costretto a rinunciare alle gare con l’Italia. Tre settimane, vuol dire saltare almeno 5 partite. Insomma, se tutto va secondo i piani, sarà di nuovo convocabile con la Cremonese.

Il Mattino