Record di perdite per la Juve, mai raggiunto questo “rosso” in Serie A

La Juve batte un record negativo, che si aggiunge al momento non felice in campionato ed in Champions League. Parliamo del record di perdite. Con i suoi 254,3 milioni di euro, la Juventus ha superato il massimo mai raggiunto nei bilanci in rosso in Serie A. Di seguito il comunicato del bilancio approvato ieri in cda.

“Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di € 254,3 milioni (€ 209,9 milioni al 30 giugno 2021). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2023/2024- 2027/2028” e la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie”.