Raffaele Canonico (medico soc. Napoli): “Politano e Osimhen? Aggiornamenti e tempi di recupero”

In questi giorni Spalletti ha pochi elementi per gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, vista l’assenza per le Nazionali. La buona notizia è il recupero di Demme a centrocampo, mentre ancora lavoro a parte per Politano e Osimhen. Il medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico, alla radio ufficiale, ha aggiornato sulle loro condizioni e i tempi di recupero. «L’infortunio di Politano richiede in media tre settimane di stop, mentre quello di Osimhen cinque settimane e il giorno dopo la prima di Champions con gli olandesi saranno trascorsi ventotto giorni. Sta bene e la sua condizione fisica è ottimale: si allena ormai da dieci-quindici giorni ed è tornato in gruppo. Deve soltanto ritrovare le dinamiche dei contrasti e del lavoro di squadra, ma è questione di continuità di allenamenti. Sono trascorsi 17 giorni dall’infortunio. Victor ha subito il classico infortunio del velocista, considerando che tra le sue doti ci sono l’allungo e l’accelerazione sui trenta e quaranta metri. Parliamo di un atleta che raggiunge i 35 chilometri orari in velocità e ciò significa che bisogna riallenarlo per sopportare certi stress biomeccanici. Il problema è in una zona delicata. « La settimana prima della Cremonese diventa cruciale per capire: se la lesione sarà cicatrizzata completamente e i progressi organici e di forza tangibili, la Cremonese potrebbe essere un obiettivo plausibile. Aspettiamo dopo il Torino. Il colpo alla caviglia destra gli ha procurato molto dolore e gli esami hanno evidenziato l’interessamento di un legamento. Si tratta di una distorsione di primo grado e in media i tempi di guarigione sono quantificati in tre settimane. La prossima settimana, dopo ulteriori terapie, valuteremo le risposte e i miglioramenti: la corsa in linea non è uguale ai movimenti e alle sterzate in campo».

La Redazione