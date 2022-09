Pavarese: “Spalletti è l’artefice di questo grande Napoli”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il Napoli ha i mezzi e la rosa abbondante per arrivare sino in fondo a questo campionato, ma andiamoci cauti. Anche lo scorso anno il Napoli ha avuto una partenza lanciata, speriamo che Spalletti e la squadra abbiano fatto tesoro degli errori commessi in passato. Per carità, però: Spalletti è l’artefice di questo grande Napoli, la sua abilità è stata quella di far rendere al meglio tutti i calciatori. Il calendario favorisce il Napoli nelle prossime tre gare? Meglio essere prudenti, proprio contro le piccole il Napoli ha sofferto, anche quest’anno. Ma questa squadra ha doti tali da poter superare anche le avversarie che si chiuderanno a riccio”