Offese al giornalista napoletano: Daspo di cinque anni al colpevole

L’episodio è avvenuto in diretta fuori allo stadio milanese di San Siro. Le immagini e l’audio, molto chiari, hanno fatto il giro dei social. Subito sono state avviate le indagini per risalire al colpevole, l’uomo che aveva aggredito ed offeso verbalmente il giornalista napoletano mentre lavorava. In merito all’ episodio, il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un Daspo sportivo di cinque anni per un 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita Milan-Napoli, durante la fase di deflusso dallo stadio, si è reso responsabile “di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale («terrone di m…»)”, nei confronti di un giornalista dell’emittente Calcio Napoli 24 Tv, Marco Lombardi, impegnato nelle interviste ai tifosi in uscita dal Meazza.

IlMattino.it