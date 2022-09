Nations League – Slovenia/Norvegia 2-1, gol annullato all’ azzurro Ostigard

Slovenia-Norvegia, match valido per la quinta giornata del Gruppo H di Nations League. Nel girone la Slovenia é ultima con 2 punt1, mentre la Norvegia é in testa al raggruppamento con 10 e con un cammino di tre vittorie e un pareggio. Il match di oggi vede il successo degli sloveni per 2-1. In campo il difensore centrale del Napoli, Ostigard, al quale è stato annullato un gol per un fallo in attacco. Di seguito il tabellino:

Slovenia – Norvegia 2-1 al 24′ st Sporar A. (Slovenia) , al 36′ st Sesko B. (Slovenia) al 2′ st Haaland E. (Norvegia)

SLOVENIA: Bijol J., Blazic M., Gnezda Cerin A. (dal 45’+3 st Gorenc Stankovic J.), Karnicnik Z. (dal 45’+3 st Brekalo D.), Kurtic J., Oblak J. (Portiere), Sesko B., Sikosek G., Sporar A. (dal 43′ st Crnigoj D.), Stojanovic P., Verbic B. (dal 26′ st Lovric S.). A disposizione: Balkovec J., Belec V. (Portiere), Brekalo D., Crnigoj D., Elsnik T. M., Gorenc Stankovic J., Horvat T., Lovric S., Mevlja M., Vekic I. (Portiere), Zahovic L., Zajc M. Allenatore: Kek M..

NORVEGIA: Berge S., Elyounoussi M. (dal 25′ st Daehli M. M.), Haaland E., Hanche-Olsen A., Meling B., Nyland O. (Portiere), Odegaard M. (dal 26′ st Aursnes F.), Ostigard L., Ryerson J., Sorloth A. (dal 17′ st Larsen J.), Thorstvedt K. (dal 16′ st Thorsby M.). A disposizione: Ajer K., Aursnes F., Berg P., Bjorkan F., Brynhildsen O., Daehli M. M., Elabdellaoui O., Gregersen S., Grytebust S. (Portiere), Hansen A. (Portiere), Larsen J., Thorsby M. Allenatore: Solbakken S..

Ammonizioni: al 19′ st Sporar A. (Slovenia), al 19′ st Stojanovic P. (Slovenia), al 29′ st Kurtic J. (Slovenia) al 37′ pt Thorstvedt K. (Norvegia), al 27′ st Thorsby M. (Norvegia).