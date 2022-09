Questa sera a Praga si sta giocando per la fase a gironi di Nations League tra la Repubblica Ceca e il Portogallo. I lusitani sono in vantaggio per 0-2. La seconda marcatura degli ospiti è di Bruno Fernades, ma il merito è di Mario Rui. Il terzino sinistro del Napoli mette in mezzo e il calciatore del Manchester United non può sbagliare.

La Redazione