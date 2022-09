Nations League – Irlanda del Nord-Kosovo, formazioni ufficiali, Rrahmani in panchina

Alle ore 18,00, per il Gruppo C della Uefa Nations League si giocherà la gara fra Irlanda del Nord ed il Kosovo. Il difensore del Napoli e della nazionale kosovara, Amir Rrahmani non sarà in campo dal primo minuto. Queste le formazioni ufficiali.

IRLANDA DEL NORD: Bradley C., Charles D., Davis S. (C), Evans C., Evans J., Flanagan T., Lewis J., Magennis J., McNair P., Peacock-Farrell B. (P), Saville G.

KOSOVO: Aliti F., Celina B., Dresevic , Fazliji B., Hadergjonaj F., Muric A. (P), Muriqi V. (C), Muslija F., Rashani E., Rashica M., Rrudhani D.