Nations League – Irlanda del Nord/Kosovo 2-1, panchina per Rrahmani

In campo alle ore 18.00 allo stadio Windsor Park di Belfast, per la Uefa Nations League, Irlanda del Nord – Kosovo. Nel girone l’Irlanda del Nord é terza con 2 punti, mentre il Kosovo é secondo a quota 6 punti con un percorso di due vittorie e due sconfitte. La gara termina con il successo degli irlandesi per 2-1. Di seguito il tabellino.

Irlanda del Nord – Kosovo 2 -1 al 37′ st Whyte G. (Irlanda del Nord) , al 45’+3 st Magennis J. (Irlanda del Nord) al 13′ st Muriqi V. (Kosovo) .

IRLANDA DEL NORD: Bradley C., Charles D. (dal 32′ st Lavery S.), Davis S. (dal 45’+2 st McCann A.), Evans C. (dal 32′ st Whyte G.), Evans J., Flanagan T., Lewis J. (dal 32′ st Ferguson S.), Magennis J., McNair P., Peacock-Farrell B. (Portiere), Saville G. (dal 22′ st Thompson J.). A disposizione: Balmer K., Brown C., Charles S., Ferguson S., Hazard C. (Portiere), Lane P., Lavery S., McCann A., Southwood L. (Portiere), Thompson J., Whyte G. Allenatore: Baraclough I..

KOSOVO: Aliti F., Celina B., Dresevic I., Fazliji B., Hadergjonaj F., Muric A. (Portiere), Muriqi V., Muslija F. (dal 34′ st Loshaj F.), Rashani E. (dal 42′ st Bytyqi Z.), Rashica M. (dal 24′ st Zeneli A.), Rrudhani D.. A disposizione: Bekaj V. (Portiere), Bytyqi Z., Dellova L., Domgjoni T., Emerllahu L., Krasniqi I., Kryeziu H., Loshaj F., Rrahmani A., Ujkani S. (Portiere), Zeneli A. Allenatore: Giresse A..

Ammonizioni: al 44′ pt Fazliji B. (Kosovo).