Napoli o Nazionale, Kvicha Kvaratskhelia fa sempre la differenza

Immarcabile in campionato, in Champions e anche in Nations League: ieri, in occasione della sfida con la Macedonia del Nord di Elmas andata in scena allo stadio Boris Paichadze di Tbilisi, è stato Kvara-show. Il classico ciclone: ha prima provocato l’autogol di Miovski dell’1-0 con una delle sue classiche azioni finta-dribbling-passaggio in area e poi ha chiuso la storia personalmente con la rete del 2-0. Ha fatto tutto lui, insomma. O comunque le cose decisive proprio come accade dalla prima giornata di una stagione che gli ha già regalato la luce delle stelle d’Europa. E la copertina di Geo Team, programma trasmesso dall’emittente Setanta Sports, con un documentario dal titolo eloquente: «Kvaratskhelia! Kvaravaggio! Kvaradona!».

Fonte: CdS