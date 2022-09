Marco Rossi (c.t. Ungheria): “Raspadori? A Napoli mostrerà il suo valore e cercheremo di fermarlo”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante il programma “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il c.t. dell’Ungheria Marco Rossi. “Raspadori, come lo limiteremo? Dipenderà da come giocherà l’Italia. Dipenderà da dove Roberto lo schiererà. Mi piace moltissimo come giocatore, ha tutto. E’ un completo che a Napoli e con il Napoli farà vedere tutto il suo valore. Lasciare l’Ungheria per una grande panchina in Serie A? Non mi cercherebbe e non mi cercherà nessuno (ride, ndr). Allenare una Nazionale non è come allenare un club. Se dovesse arrivare un’offerta importante, la valuterei serenamente. Sono contento però dove sono, qui mi sento amato e sono in una situazione di comfort”.

La Redazione