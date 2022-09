Kostas Manoals lascia la Grecia, direzione Emirati Arabi

A Napoli non è mai riuscito ad esprimersi ai livelli in cui era giunto, per esempio, nell’ esperienza romana, per cui il suo addio, lo scorso gennaio, ritornando in patria, sembrava voler dire ritrovare un po’ se stessi. Non deve essere stato così, visto che Kostas Manolas lascia l’Olympiacos. L’ex difensore del Napoli, ceduto proprio ai biancorossi non più tardi di qualche mese fa, già vive una nuova avventura: in queste ore il greco ha firmato con lo Sharjah Cultural Sports Club, società calcistica emiratina in cui gioca anche l’ex compagno Pjanic. «Felice per questa nuova avventura. In campo darò il massimo» ha scritto sui social Manolas.