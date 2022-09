Inacio Pià: “In Serie A, adesso, nessuno è più determinante di Kvaratskhelia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Inacio Pià, ex Napoli: “Napoli è una città che vive di emozioni e tante volte può capitare che si generi una rabbia sana verso la squadra del tuo cuore. Adesso però gli azzurri stanno facendo benissimo e hanno ritrovato l’affetto della propria gente e della tifoseria. E poi con questa rosa, il Napoli può davvero lottare e dire la sua fino alla fine. Raspadori e Simeone ed il ruolo di vice Osimhen? L’assenza di Victor era importante fino a qualche giorno fa, ma Simeone e Raspadori si sono fatti trovare prontissimi. Hanno dato una risposta forte a piazza e ad allenatore. Ad oggi non esiste nessun vice nell’attacco del Napoli. E’ un reparto difensivo diverso, pieno di soluzioni e comprimari. L’assenza di Politano? Peserà tanto. E’ un giocatore che ha anche ritrovato il feeling con l’allenatore. E stava attraversando un momento di forma davvero importante. Ha quella capacità di creare nei novanta minuti che mancherà molto a questa squadra. Kvaratskhelia? Ero molto curioso su di lui. Ha sorpreso tutti, si è adattato in tempi brevissimi. In questo momento faccio fatica a trovare uno più determinante di lui in questa Serie A”.