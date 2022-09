I due ex Stendardo e Floro Flores hanno superato il corso Uefa A a Coverciano

Due ex calciatori del Napoli, Antonio Floro Flores e Guglielmo Stendardo, sono tra i tecnici che hanno superato il corso Uefa A a Coverciano,

Lo ha reso noto il settore tecnico federale, che ha attribuito la migiore votazione all’ex nazionael Marco Parolo. Floro Flores, 39 anni, ex attaccante, è allenatore dell’Angri in serie D. Guglielmo Stendardo, 41, ex difensore, guida la squadra degli universitari Luiss nel girone laziale di Eccellenza, oltre a svolgere l’attività di avvocato esperto in diritto sportivo e ad organizzare corsi di aggiornamento a cui ha partecipato anche il tecnico del Napoli Spalletti.

Fonte: Il Mattino