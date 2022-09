Dott. Canonico: “Osimhen in campo non prima del ritorno con l’Ajax”

Tempi di recupero di Osimhen. Parla il dottor Canonico: «Victor è un professionista che tra le sue caratteristiche ha l’accelerazione e il cambio di passo. Parliamo di un atleta che arriva a una velocità di punta anche di 35 chilometri orari. Arrivare a quelle velocità significa che bisogna allenarlo ogni volta perché deve essere messo nelle condizioni di raggiungere certi ritmi. Se rientra per il nove ottobre? La settimana prima della Cremonese diventa cruciale. Se la settimana prossima, così come sta accadendo, procede bene allora si può pensare di reintegrarlo. Per un infortunio del genere siamo intorno alle 5 settimane». Ecco, nessuno si illuda: lo rivedremo probabilmente per la gara di ritorno al Maradona con l’Ajax. Non prima. Non bisogna avere fretta con quel tipo di muscoli e quel tipo di incidenti. Si sa, infatti, che Osi è un tipo ostinato: sottovaluta certi segnali del suo corpo e quindi, poi, rischia di fermarsi all’improvviso. Canonico poi spiega perché, a 10 mesi dalla frattura allo zigomo sinistro e all’orbita dell’occhio, indossa ancora la mascherina. «Lo fa per sentirsi ancora più tranquillo. Il chirurgo che lo ha operato gli ha detto che potrebbe anche non indossarla visto che il processo di ossificazione è terminato da tempo. Ma lui preferisce continuare e tenerla».

Il Mattino