De Paola: “Napoli e Milan ispirano la Nazionale, perchè organizzano gioco”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Nel calcio non esistono leggi scritte. Ci esaltiamo tanto con il calcio inglese, ma ogni volta che lo abbiamo di fronte facciamo sempre bella figura. L’Italia molto rabberciata, ma che ha fatto il suo contro una Nazionale molto più attrezzata. Questa Italia gioca una difesa accorta, pur pressando alto ed essendo molto aggressivi. Rammarico Mondiale? Fa malissimo, ancora oggi. Devo dire che Mancini ha comunque portato tante novità, ma uscire due volte dal Mondiale è pesantissimo. Quella vissuta con Ventura è stata una vergogna assoluta, mentre quest’ultima è stata attenuata dalla vittoria dell’Europeo e un paio di partite storte. L’Italia sta svelando tanti talenti puri, tra questi c’è anche Raspadori. Lui ha la fortuna di giocare nel Napoli, dove Spalletti fa ruotare tutti anche a costo di critiche ingiuste e feroci. Ci sono poi altre squadre dove i giovani hanno meno spazio, nel caso della Juventus. Il 3-5-2 come punta di svolta della Nazionale? Se hai i famosi quinti che riescono a fare anche una fase difensiva di livello, sì va bene. Ieri è stata una giornata magica anche per Bonucci, che ha reagito sul campo alle tante critiche. Gli va fatto un plauso. Nazionale ispirata da Milan e Napoli? C’è bisogno di questo, è un punto nodale. C’è bisogno di organizzare il gioco e Milan e Napoli sono quelle che lo organizzano meglio di tutti. La Juventus non può più ispirare la Nazionale, c’è una povertà di gioco assoluta”.