Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, indicando come favorito per lo scudetto il Napoli, ma poi ha aggiunto: “Però – aggiunge – il campionato è lungo e si può parlare di Napoli, Milan e Inter. Io penso che la crisi vera sia quella della Juve, una situazione diversa rispetto all’Inter. Vero troppi problemi, troppe difficoltà, non è questione di punti. E poi i rientri sono lontani, inutile illudersi”.