Cesarano: “È bello vedere in Nazionale 5 giocatori del Napoli”

Rino Cesarano, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio alla Radio. “L’Inghilterra è rimasta sorpresa dal gol di Raspadori, non se l’aspettavano. Ho trovato un’Italia cresciuta, mi ha ricordato l’euforia di questo Napoli fresco e spensierato che ci prova sempre. Di Lorenzo ha giocato tutta la partita, spero che Mancini lo impieghi part time, penso abbia bisogno di fermarsi un po’ perché il calcio italiano sarà pieno di impegni fino alla sosta Mondiali. È bello vedere in Nazionale 5 giocatori del Napoli, è un motivo d’orgoglio e di vanto per il club che ha questa programmazione da apprezzare. Inoltre, mi risulta che stiano cercando giovani per rinforzare la Primavera per la Youth League. Questo Napoli ha grande margine di miglioramento”.