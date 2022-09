C’è l’o.k. di AdL per due rinnovi e ingaggi del Napoli

In casa Napoli ci si gode il momento, primo posto in classica in Italia e in Champions League e prosegue anche con le rispettive Nazionali tra gol e belle giocate. Secondo la Gazzetta dello Sport, si lavora anche sul tema rinnovi. In attesa di Meret, dove c’è fiducia tra il d.s. Giuntoli e l’agente del portiere friulano Federico Pastorello, si pensa ad altri due azzurri. Il primo è Amir Rrahamani che ha il contratto in scadenza nel 2025 e AdL ha dato l’o.k. per il ritocco dell’ingaggio. Il secondo calciatore in questione è Stanislav Lobotka dove è probabile l’allungo del contratto dal 2025 al 2027 e aumento dell’ingaggio. Insomma costruire le basi per delle fondamenta sempre più sicure.

La Redazione