Canè: “Voglio sottolineare la rinascita di Zielinski, un calciatore eccellente”

Jarbas Faustinho Canè, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Le premesse per un Napoli che lotterà fino in fondo per lo scudetto ci sono tutte. Il rendimento della squadra è alto e voglio sottolineare la rinascita di Zielinski, un calciatore eccellente che sembrava dovesse essere ceduto a cuor leggero. Invece finalmente gioca nel suo ruolo di mezz’ala e penso che si senta anche più responsabilizzato perché con le varie cessioni è diventato uno dei veterani del gruppo. Lobotka è il faro della squadra, Meret rappresenta il presente ma anche il futuro del Napoli nel suo ruolo: prima aveva paura, ora ha fiducia ed è sicuro. Kvaratskhelia? Non facciamo paragoni inutili con Insigne che ha scritto pagine di storia in azzurro, ma ha qualità da vendere. Anguissa è una forza della natura e la difesa tiene. Sono fiducioso ma è presto per capire dove può arrivare questo Napoli».