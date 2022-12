Questa sera allo stadio “G. Meazza” si sta giocando la sfida tra l’Italia e l’Inghilterra per la Nations League. Gli azzurri sbloccano la gara al minuto 68 con Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, su lancio di Bonucci, stoppa la palla al volo, entra in area e batte a giro Popp. Per il neo acquisto del Napoli è il quarto centro in Nazionale.

