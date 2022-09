UFFICIALE – L’americana Samia Adam nuovo acquisto in attacco del Napoli

Samia Adam, nata a Palo Alto negli Stati Uniti il 19 aprile del 1996 ma cittadina egiziana con doppio passaporto, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Duttile attaccante dal fisico imponente, Samia Adam era lo scorso anno il capitano della squadra turca del Galatasaray ed è stabilmente titolare nella nazionale egiziana. Ha studiato alla Universiy of the Pacific e giocato lì nel campionato NCAA. Poi, prima di approdare in Turchia, ha avuto una esperienza in Egitto con l’El Gouna nella stagione 2020/2021.