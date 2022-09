S. Schwoch, ex Napoli: “Dovrebbe già esser diventato leader di questa squadra”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli: “Zielinski punto di riferimento? Dovrebbe essere già diventato leader di questa squadra, l’ho sempre ritenuto il più forte centrocampista del Napoli. Per me è il Lampard di questa squadra, solo che magari non ci crede fermamente nemmeno lui. Essere qualche volta più spavaldo gli farebbe fare prestazioni diverse. Ha le qualità per essere un leader totale. Rivedere il Napoli nuovamente con Napoli al suo fianco mi riempie il cuore di gioia”.

