Prof. Canonico: “Per i rientri non possiamo solo basarci sui protocolli”

Il professor Raffaele Canonico, medico del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli informa sulle condizione degli infortunati azzurri ed i tempi del loro rientro. Politano: Trauma distorsivo alla caviglia, dagli esami una distrazione di primo grado che prevede una prognosi, più o meno, di tre settimane. Ovvio che noi parliamo di esperienze e protocolli, ma dipende dall’ evoluzione della situazione, la settimana prossima ci dirà qualcosa in più, bisogna anche valutare il dolore.

Osimhen: Per lui siamo al 17esimo giorno dall’ infortunio. La progressione, il cambio di passo, sono sue caratteristiche, infatti il suo è il classico infortunio del velocista. Una zona un po’ delicata, anche perchè parliamo di un atleta che arriva a 35 km orari, bisogna quindi recuperarlo bene. Orientativamente, la settimana prima del match con la Cremonese sarà importante per la cicatrizzazione della lesione e potrebbe essere plausibile come data. Indossa ancora la mascherina per avere una sua personale tranquillità, se poi c’è anche qualcosa di scaramantico non so…

Demme ha ripreso con il gruppo, siamo stati perfettamente nei tempi, un mese preciso, sta lavorando bene, la condizione fisica è ottima, ora deve ritrovare le dinamiche del lavoro di squadra

12 gare in 42 giorni: noi ci abbiamo fatto l’abitudine, visto anche il lockdown. Quello che diventa stressante è la gestione dei viaggi. Per recuperare da una partita occorrono dalle 48 alle 72 ore, per cui, ci si ritrova a dover gestire allenamenti e a non dover forzare. Un’altra variabile è la gestione del ritmo sonno-veglia. Ci sarà una pausa per il Mondiale di circa due mesi, ci sarà una sorta di programmazione, stile preparazione estiva, poi bisognerà inserire amichevoli, magari in una sorta di mini ritiro, soprattutto per quelli che non sono andati ai Mondiali. Poi, si dovranno gestire i ragazzi che ritorneranno dal Qatar…