Petrazzuolo: “Grande prova di carattere di Meret, preferirei Simeone a Raspadori”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, giornalista: “Mi aspetto un Napoli che riprende da dove ha lasciato. Questa squadra superato le aspettative generali di tutti, essendo prima sia in campionato che in Champions League. Il tutto smentendo anche il parere degli scettici. Turnover alla ripresa? Le scelte competono a Spalletti, ma noi siamo chiamati a fare delle considerazioni. Io punterei ancora su Simeone quando manca Osimhen, non farei staffetta con Raspadori. Quest’ultimo garantisce degli strappi a gara in corso, ma non va investito come erede di Mertens o che altro. Il centrocampo del Napoli mi ha sorpreso fino ad un certo punto in questo avvio di campionato, ma va fatto un plauso anche all’entusiasmo dei nuovi. Tra tutti, però, è Meret quello che ha dato una maggiore dimostrazione di carattere. Fino al 31 agosto si è parlato di Navas, mentre Meret è riuscito a rispondere sul campo. Aveva bisogno di continuità e certezza, cose che Spalletti finalmente gli sta dando. Ghoulam a Benevento? L’ho sentito ieri sera, massimo silenzio. Possiamo dire che ha avuto delle offerte, ma non cerca una soluzione qualsiasi. Vuole una situazione che sia buona anche per la propria famiglia. Io lo vedo molto sereno e tranquillo“.