ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Giornata di scontri diretti in serie A femminile. Esordio in casa per il Napoli”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotta da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il 10 ottobre ci sarà un amichevole di lusso al Ferraris per la Nazionale della ct Bertolini con il Brasile. Sarà una gara rilevante per verificare la condizione delle ragazze italiane. Per quanto concerne il campionato, domani comincerà la quinta giornata di Serie A Femminile. Ci saranno sfide interessanti come Sassuolo-Juve di domani; anche Roma-Fiorentina al Tre Fontane e Samp-Inter, due scontri diretti fondamentali per la classifica. Il Pomigliano, invece, sarà impegnato con il Como, tenterà di trovare i primi tre punti della stagione”. Quali sono le sensazioni sul nuovo percorso del Napoli? “Si sono disputate solo due gare, ma è stata allestita una squadra equipaggiata, ci sono tutte le premesse per far bene. Sono stati confermati diversi elementi e sono state ingaggiate nuove calciatrici. Ci sono rivali da affrontare e superare, ma ci sono anche ottime credenziali per lottare per le prime posizioni. La nuova guida tecnica offrirà un apporto notevole al club anche per la propria esperienza internazionale”.

