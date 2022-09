No ai biglietti elettronici per Ajax-Napoli: tifosi azzurri in rivolta sui social

La vendita dei biglietti per Ajax-Napoli è partita oggi, ma la politica del club olandese di impedire i biglietti elettronici sta scatenando la rivolta dei tifosi azzurri: sarà possibile scaricare un voucher che dovrà essere presentato solo fisicamente, quindi stampato dall’acquirente. Sui social è rivolta per i tifosi che sono all’estero e non hanno nessuno a cui chiedere la delega per il ritiro dei biglietti. Il Napoli ha specificato che tutto questo dipende dall’Ajax che non ha aperto al ritiro dei biglietti tramite mail.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com