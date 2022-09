NATIONS LEAGUE – Italia-Inghilterra 1-0, decide la sfida Raspadori. Bene nella ripresa Di Lorenzo

Questa sera allo stadio “G. Meazza” di Milano si è giocata la gara della fase a gironi la sfida tra l’Italia e l’Inghilterra. Gli azzurri partono forte dove Scammacca coglie la traversa sul cross di Di Marco. I britannici fanno fatica ad impostare, ma nel finale di primo tempo va al tiro con Harry Kane, palla che va alta sopra la traversa. Nel secondo tempo la squadra del c.t. Mancini parte ancora meglio e al minuto 68 va in vantaggio. Lancio di Bonucci, stop di Raspadori che calcia a giro, imparabile per Pope. L’Italia gioca meglio più sciolta, anche se rischia il pari con Kane per due volte, doppio intervento di Donnarumma. Nel finale gli azzurri vanno più volte vicini al gol. Prima Gabbiadini, dove para il portiere inglese, poi il palo con Di Marco e infine con Cristante che calcia alta da ottima posizione. Con questo successo l’Italia è certa di non scendere in B di Nations League e si potrà giocare il primo posto con l’Ungheria.

Italia-Inghilterra 1-0

Italia (3-5-2): Donnarumma 6,5; Acerbi 6,5, Bonucci 7, Toloi 6; Di Lorenzo 6,5, Barella 5,5 (18′ st Pobega), Jorginho 6 (44′ st Frattesi), Cristante, Dimarco 6,5 (44′ st Emerson); Raspadori 7 (36′ st Gabbiadini 6), Scamacca 6 (18′ st Gnonto 6).

Ct: Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker 5 (27′ st Shaw); Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka 5 (27′ st Grealish); Kane.

Ct: Southgate

Arbitro: Gil Manzano

Marcatori: 23′ st Raspadori (It)

Ammoniti: Bonucci (It), Di Lorenzo (It), Grealish (In)

Espulsi: