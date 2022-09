NATIONS LEAGUE – In Italia-Inghilterra sarà un Raspadori in modalità Insigne

Raspadori potrebbe muoversi a sinistra, in modalità Insigne. Mancini nelle prove di tridente lo ha alternato a Grifo. Quando testava il 3-5-2, era in coppia con Ciro. Di fatto due punte vere. Soluzioni diverse per rifornire Ciro, mai troppo assistito quando gioca in Nazionale. L’ex Sassuolo può sollevarlo dal lavoro di collegamento con i centrocampisti, lasciandogli l’amatissima profondità. E’ una notte importante per Immobile. Torna dopo aver meditato l’addio. Ha dimostrato amore, senso di appartenenza, voglia di indossare l’azzurro. E San Siro, dove realizzò il suo centesimo gol in carriera con la Lazio, non è stato solo lo stadio della prima eliminazione mondiale. Mancini ha perso Tonali, fuori per problemi muscolari. Cristante è in largo vantaggio su Pobega. Il centrocampista giallorosso, considerato vice Jorginho, è dall’Europeo il dodicesimo preferito dal ct.

Fonte: CdS