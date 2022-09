Napoli-Lobotka, prossime settimane primi colloqui per il rinnovo

Per Spalletti Stanislav Lobotka gli ricordava in passato Pizarro quando giocava nella Roma, ma di recente il paragone è stato ancora più prestigioso. Lo slovacco sembra l’Iniesta del Barcellona e della nazionale spagnola. Il suo rendimento in campo lo si nota e quando manca il Napoli ne risente. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, nelle prossime settimane potrebbe esserci un incontro tra le parti per discutere del rinnovo del contratto. Lobotka ha il contratto in scadenza nel 2025 e guadagna 1,8 milioni a stagione. Si capirà dal primo incontro se si potrà andare avanti per avere poi il sì definitivo.

La Redazione