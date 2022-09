M. Ielpo, ex portiere: “Abbiamo perso il treno del calcio odierno. Dovrà considerare alternative…”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Ielpo, ex portiere, tra le tante, di Lazio e Milan:

Pensieri su Milan–Napoli? Quali sono le conseguenze di questa gara? “È stato un grande incontro. Si tratta delle due squadre le quali si contenderanno il tricolore, nonostante gli stravolgimenti di questa sosta. Per quanto concerne il Napoli, non so come mai l’anno scorso il club si sia incartato nella corsa scudetto, ma ad oggi ha tutte le carte in regola per competere fino alla fine. Spalletti dovrà considerare tutte le sue alternative, non conterà soltanto sul talento di Kvara, ma sfrutterà tutte le frecce del proprio arco”.

Il calcio italiano riuscirà a tornare agli antichi albori?

“All’epoca giocavano campioni di livello assoluto in Serie A, basti citare Maradona, Van Basten, tutti i più forti passavano per l’Italia. Attualmente ci sono delle realtà superiori, le quali possono contare su risorse quasi inesauribili, ed è complicato combattere ad armi pari. Abbiamo perso il treno del calcio odierno, siamo affibbiati ancora al possesso palla, anche se alcuni allenatori italiani stanno apportando delle modifiche al loro sistema di gioco”.