M. Conti (Ortopedico) parla dei tempi di recupero per Politano

Mario Conti: “Per il recupero di Politano basteranno 2-3 settimane”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Mario Conti, ortopedico sportivo: “L’infortunio di Politano è, in soldi spiccioli, una distrazione che non è una rottura, come una storta. I tempi non li conosco perché non conosco il caso specifico, generalmente parliamo di due-tre settimane. Partita col Liverpool? Sono riuscito a vederla fino al 2-0, poi ho avuto bisogno di qualche tranquillante. Scudetto Napoli? Le altre non sono fulmini di guerra. Sul mercato del Napoli sono stupito, Kvara ha dimostrato fin dall’inizio le sue potenzialità. Kim ha l’animo tipico da coreano. Complimenti per aver venduto Koulibaly a 31 per 41 milioni”.